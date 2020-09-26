大陸男星高雲翔2018年在澳洲捲入性侵案，儘管高雲翔在今年3月獲判罪名不成立，但仍賠上高雲翔與董璇的婚姻，恢復單身的董璇帶著女兒小酒窩展開新生活，而董璇近日則是罕見大解放，她上身火辣單穿運動內衣，大方露纖細小蠻腰，令人讚嘆的是董璇的馬甲線炸裂，絕美的身材曲線讓網友眼睛大吃冰淇淋。

董璇零贅肉身材完全不輸少女。（圖／取材自董璇微博）

照片中，董璇一身運動穿搭，綁著高馬尾並以運動內衣搭配運動褲入鏡，董璇不只解放白嫩美肌、纖細蠻腰，更吸睛的是董璇炸裂的馬甲線，讓她的纖細身材一覽無遺，零贅肉身材完全不輸少女，完全不像是一個孩子的媽咪。

董璇曬身材之餘，還幽默寫下：「快來誇我」，吸引網友直呼：「看見馬甲線了」、「董璇姊姊太漂亮了，這身材讓人好羨慕啊」、「身材太好了」，董璇工作室也現身留言：「身材傲人，誇美璇這件事，積極」。

高雲翔捲入性侵案，重傷演藝事業，也賠上與董璇的夫妻情。（圖／本報系資料照片）

其實自從高雲翔、董璇宣布離婚後，兩人就屢被傳假離婚，董璇甚至遭指回收高雲翔，復合傳聞一度鬧得沸沸揚揚，而董璇當時則在網上吐心聲：「我本來就是一個不愛作妖（鬧事）的人，但是我真誠可愛不做作」，董璇也向自己喊話：「從現在開始，做回我自己」。

(中時新聞網)