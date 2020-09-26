曾演出《電車男》《Beauty7》《極道鮮師》等日劇的演員伊東美咲，25日所屬事務所「研音」官方YouTube頻道「Ken Net Channel」久違露面，她風采依舊，令網上粉絲一片驚呼。
伊東2009年結婚移居美國夏威夷，現在是3個孩子的媽，近年常往返日本，回國時時間若妥當便參加雜誌拍攝，影視作品則無新作。25日她睽違兩年拍攝影像，她說：「拍攝時與現場工作人員一片和氣，真的很久沒拍影像了，大家有空在家時歡迎來看看。」
她影片以「包包內有什麼」為主題，介紹了她包包中最常用的東西。她表示今後也許會繼續拍「化妝」與「100的疑問」的內容。前陣子《極道鮮師》在日本重播，她在當中演出老師，勾起不少人回憶，也有粉絲表示要再看一次她演的《電車男》與《Beauty7》。由於她在《電車男》中就叫「エルメス」（Hermes），構成影片中「Hermes拿著Hermes包」的畫面逗笑粉絲，《電車男》也開啟「萌」文化在日本全面興盛。
伊東美咲包包裡有什麼（研音官方YouTube頻道「Ken Net Channel」）
(中時 )
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