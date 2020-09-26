印地安人隊已確定打進季後賽，含今天還剩3場例行賽，球團今（26）日卻做出人員調動，將後援左投艾倫（Logan Allen）拉回大聯盟，而將台灣內野手張育成下放回訓練基地，這是他本季二度遭到下放。由於接下來就是更重要的季後賽，張育成回歸大聯盟的機會恐怕很低。

張育成在今年縮水球季開幕時就擠進大聯盟，但出賽機會不多，表現也平平，9月1日首度遭下放，回到春訓基地待命。後來是因先發二壘手赫南德茲向球團請育嬰假返家，張育成才能重返大聯盟，但上場機仍很有限。今年出賽10場，11打數擊出2支安打，有1打點、2次四壞球，被三振4次，打擊率1成82。

在今天的比賽開打前，印地安人在美聯中區排名第3，只落後雙城隊2場勝差，白襪隊1場勝差，排名還有機會再往前挺進，因此把派不上用場的張育成下放，調上牛棚投手艾倫，對球隊應該比較有幫助。但在這個緊要關頭離開大聯盟，季後賽張育成重新歸隊效力的機會應該就不高了。

(中時 )