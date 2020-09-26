台中市1名林姓女子日前晚上在東區湧泉公園散步，發現1隻沒有牽繩的紅貴賓獨自在公園亂晃，周遭卻不見主人，趕緊將牠抱到派出所求助，員警透過脖子上的項圈，順利聯繫到狗狗主人劉姓男子，他趕到派出所接回愛犬「寇比」時，心情相當激動，感謝大家幫忙。

林女指出，她發現紅貴賓「落單」，將牠抱到路旁，因為附近遍尋不著主人，於是向人民保母求助，員警仔細檢視紅貴賓身上有無聯絡資訊，幸好在牠的項圈上發現主人電話，並成功聯繫上主人劉姓男子，劉男接獲警方通知，才發現愛犬竟偷溜出門。

台中市警察局第三分局東區分駐所員警王植胤、周修德109年9月20日晚間18時許服勤時，1名女子抱著紅貴賓走進派出所，向員警表示，適才她在附近的湧泉公園散步時，看到這隻紅貴賓在公園周遭亂竄，把馬路當成遊戲場，還差點被車子撞到，險象環生。

劉男趕至派出所接回愛犬「寇比」，他向警方表示，平時愛犬都在家中活動，剛剛有送貨員到家中，可能是門沒有關好，才讓「寇比」有機可趁奔向自由，見到主人前來，「寇比」不斷用無辜大眼賣萌望著主人，讓他又好氣又好笑，劉男感謝林女的熱心及警方協助通知，讓「寇比」平安回家。

(中時 )