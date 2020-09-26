兩岸情勢緊張，面對共機頻越海峽中線之際，中科院在台東、屏東兩地分別試射「無限高」飛彈，究竟台海會不會開戰，引發熱議。對此，網路平台進行一項民意調查，若台海發生戰爭，是否願意讓另一半上戰場？

大陸解放軍動作頻頻，傳出10月1日至10日，恐會有更大的動作，且目標在北部，前空軍副司令張延廷上節目時提醒國軍應快速調整戰略，共軍在西南方做出戰略牽制、聲東擊西，千萬不要上當。

《yahoo》民調舉行投票活動，問「如果台海發生戰事，你或你願不願讓另一半上戰場？」投票時間從25日開始至30日。截至今（26）日上午9時許，已有2千多人投票，其中1903票的人不願意讓另一半上戰場，表示「自己愛挑釁，自己去打」「請民進黨去打」「已經知道結果」「誰願意讓親朋好友家庭破滅？」「好好地跟對岸和平共處坐下來談談吧」「817先上」。

另外有500票願意，網友表示，「我自己都會想上戰場」「國家有難 全力支持」「自己的家園自己救」「上戰場至少死的光榮，苟且不一定能生」。

(中時新聞網)