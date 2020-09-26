周五亞洲天然橡膠期貨多數收漲，其中日本-大阪天然橡膠漲逾2%，受東京股市強彈，激勵市場買氣，以及供應趨緊的擔憂提振，因泰、印尼和馬來西亞組成的國際三方橡膠理事會ITRC表示，預計天然橡膠產量的下降將持續到明年年初；大阪交易所-指標2月期貨漲逾2%，報每公斤187日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨跌0.4%，報每公斤201.3美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲近2%，收於每噸12635元人民幣。

據了解，因今年新冠肺炎疫情爆發，泰國政府積極防控，外勞入泰不易，膠工不足，導致產量出現缺口，且9月中旬開始，泰國南部雨水增加，對割膠進程造成明顯阻礙，原料產出緊張。

亞洲現貨市場也全面上漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB持平，報每公斤61.3泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲1.9%，報現貨價每公斤142.65美分。(商品行情網)

(時報資訊)