台積電(2330)雖日K棒連續8天收黑，但昨日(25)收盤仍漲1元，外資終止連續6日累計賣超逾十萬張，反手小幅買超930張，有利台積電下周一股價走穩上揚，帶動台股止跌反彈。

台積電ADR 25日收盤為78.88美元，漲0.5美元，漲幅0.64%，換算每股為新台幣461.84元。台積電昨日收在424元；外資昨日反手買超台積電930張，終止先前連續6個交易日共賣超10萬2592張。

台積電周五(25日)開高4元為427元，最高429元，並帶動台股早盤一度止跌反彈百點，但盤中台積電一度翻黑，台股盤中大跌百點，隨著台積電尾盤翻紅，台股尾盤跌幅收斂。台積電目前股價仍受制於月線之下，但守穩季線關卡，仍相對台股強勢。

台積電自17日除息後，股價大跌逾30元，面臨貼息窘境。台積電17日除息，每股配發2.5元，各界期待台積電快速填息，但受到外資連日賣超，台積電股價表現不如預期。

台積電下半年展望樂觀，第3季營運將再創新高；受惠蘋果（Apple）5奈米處理器需求強勁，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）等客戶對先進製程需求熱絡，法人預期台積電第4季業績可望維持與第3季相當水準，不排除有機會續創歷史新高紀錄。

(時報資訊)