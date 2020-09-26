金塊今年連3個季後賽系列戰都居1勝3敗落後劣勢，前兩輪卻都成功演出逆轉晉級戲碼，如今在西區冠軍賽能否比照辦理？金塊總教練麥克馬龍不禁回應，「外人可能以為我們喜歡1比3，事實並非如此，我們寧願3比1，可惜無法做到而已！」

「很明顯地，我們已經連兩輪面對1比3落後，卻都做出最強勢的回應，」麥克馬龍沒忘記嘲諷湖人表示，「老實講，我們在西區準決賽面對快艇，快艇才是本季奪冠的最熱門球隊，比湖人還被看好，快艇是很棒的球隊，湖人也很棒。」

只是麥克馬龍很清楚目前來到西區冠軍賽，想要逆轉湖人難度更高，「我們讓自己陷入當前窘境，我們之前努力讓自己擺脫困境時，已經展現過難以置信的韌性與勇氣，我毫不懷疑大家明天將用同樣的拚戰精神上場，繼續延續這個系列戰。」

根據《丹佛郵報》記者席格26日報導，金塊確定已跟聯盟提出西區冠軍賽G4的一些誤判影片，接下來就等待聯盟做出怎樣回應，也讓西區冠軍賽儼然變成抗議大戰，畢竟湖人、金塊兩隊先後自認裁判尺度不公，接下來就看G5怎麼吹了！

(中時 )