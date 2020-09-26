歌壇天王周杰倫2015年盛大迎娶嬌妻昆凌，婚後實現「三年抱兩」願望，生了女兒Hathaway跟兒子Romeo，給周董添了「好」字，昆凌成了人妻、人母後，非但沒有因此減少工作，反倒在演藝工作上奮起往前衝，在兩岸都擁有高人氣，社群擁有大批粉絲關注，沒想到近日在社群分享美麗照片，糗被抓包抄襲，對象是周董前女友侯佩岑。

周杰倫出道以來有過多段緋聞、戀情，但都保持低調保密態度，甚至為此怒槓狗仔，婚後卻大大改變，跟老婆昆凌都常曬甜蜜日常跟家庭照，近日昆凌在IG貼出一張都市日常美照，美麗的彩虹跨越高高的2棟大樓，遠方則有台北101，猶如圖畫一般完美。

昆凌被抓包跟侯佩岑撞照片。(取材自新浪娛樂、侯佩岑IG)

昆凌po出美照，也隨照寫下「A LITTLE GATEWAY」，心情相當愜意，但卻馬上刪掉了照片，應該是因為被眼尖的網友發現，這張照片似曾相似，且2個月前就光過，po照的是女星侯佩岑，當時她寫下「好美」、「rainbow」。

跟人撞照已經夠糗，對方還剛好是老公的前女友，昆凌跟侯佩岑撞照的事情，立刻登上了韋伯熱搜，還有網友跑去侯佩岑的版面留言，告知「妳被盜圖了」、「連雲的位置都一樣」，但也有粉絲護航，表示不過就是一張風景照，「有什麼問題嗎」，掀起兩方混戰。

(中時新聞網)