批踢踢網友留言。（圖／翻攝自批踢踢論壇）

近日共軍頻頻擾台，總統蔡英文22日赴澎湖慰勉國軍，並強調，身為中華民國的空軍，怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。兩岸關係日趨緊張，也讓開戰問題成熱議焦點。網傳中年人普遍抗拒戰爭、自願投降，年輕人對此意見兩極，一派極為贊同，一派則痛批自私自利、貪生怕死；對於是否願上戰場，年輕人尚未有共識。

本報新聞《兩岸開戰中年人「完全不想反抗」很卒仔？網友自首：我承認我投降》，表示有年輕人反映，自己跟四、五十歲的職場前輩聊到共機繞台，很大比例都持「避戰」態度，認為兩岸實力差太多毫無開戰意義，且光大陸經濟封鎖幾個月台灣就受不了了，更坦言年輕人不懂戰爭可怕、好好過日子才重要，讓他不解「為什麼中年人好像投降意願極高，完全不想反抗？」

新聞中指出，針對年輕人的疑問，有中年網友直言：「我承認，我也不反抗。而且我清楚認為現在喊衝的年輕人，到時反抗也不多。理由只有一個，我支持馬總統的避戰策略是正確的，那我為何要跟綠營站在一起？目前只有馬總統頭腦清楚，甚至一些藍營都被民進黨牽著鼻子走。」

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書社團「朱立倫網戰義勇軍」）

該新聞引起廣大討論，被轉發到PTT論壇，網友對於「是否願上戰場」意見兩極，甚至為此起內鬨。一派網友表示：「萬人響應，一人到場」、「腦殘低能817的選擇，快去當炮灰囉」、「砍18%，還要軍人上戰場，嘻嘻」、「覺青連槍都不會用，還想殺誰啊」、「民進黨官員有的都不敢吃萊豬了，那麼怕死，要台灣人送死」、「817裡面有1%願意送死嗎？民進黨官員更不用說了，有錢有勢誰想死，領九萬多爽啊怎麼捨得死」、「反正我解召了，你們覺青好好加油」、「成天喊著要開戰的，有多少還是跟家裡伸手要錢？」另一派網友則表示：「這種失敗主義的想法不可取」、「不想打戰的滾出台灣」。

批踢踢網友留言。（圖／翻攝自批踢踢論壇）

(中時新聞網)