澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周六（26日）表示，全球各國必須盡一切所能地去尋找新冠病毒的起源，此一發言恐加劇澳洲與中國之間日益增加的緊張關係。

莫里森在聯合國大會上談到，「調查新冠病毒的起源將有助於降低再次遭遇全球性流行性疾病的風險。新冠病毒對我們的世界和人類都造成了極大災害，我們必須竭盡所能地去理解發生了什麼事，不為其他目的，只為了預防同樣事情再次發生。有一個很明顯的要求，渴望能辨識這場人畜共同感染病的起源，並瞭解它是如何傳染給人類的。」

澳洲今年稍早也曾呼籲全球對新冠病毒起源進行獨立調查，此舉引來中國不滿，中國駐澳洲大使成競業當時警告，澳洲此一舉動可能引發中國公民抵制澳洲產品。自此之後，中國陸續宣布對澳洲祭出貿易制裁，禁止進口澳洲牛肉、對澳洲大麥徵收反傾銷關稅，並對澳洲葡萄酒展開反傾銷調查。

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