視察3指部 迦納下士跟總統台語介紹「我係正港台灣囡仔」。曾薏蘋攝

蔡英文總統今前往岡山基地，秋節慰勉「空軍第3後勤指揮部」；聽取F-16A／B戰鬥機F100、C-130型機 T-56型發動機裝配及能量展示簡報，並頒發中秋節加菜金；迦納的新住民下士洪澤自我介紹時，操著標準臺語跟總統說，「我係正港台灣囡仔！」

蔡總統是66年第一位蒞臨「空軍第3後勤指揮部」的元首，因此請蔡總統在展示的風扇葉片中簽名，獻給地勤修護人員的鼓勵。

視察3指部 迦納下士跟總統台語介紹「我係正港台灣囡仔」。曾薏蘋攝

視察3指部 迦納下士跟總統台語介紹「我係正港台灣囡仔」。曾薏蘋攝

總統蔡英文今日上午前往空軍岡山基地第三後勤指指揮部視察。一身黝黑的迦納新住民下士洪澤備受關心；洪澤說，他爸爸是西非迦納人，媽媽是台灣人。

洪澤今年21歲，他說，從小在台灣出生、長大，會選擇空軍，是對飛行有熱愛，希望有朝一日可以當飛行員完成他的夢想。

他指出，會對飛行有興趣是因為，求學時認識一位飛行員，這位飛行員訴說他的工作的狀況，讓他產生興趣；目前還是從事修護工作的地勤。家人都很支持，父親也要他好好幹。

洪澤不只國語發音標準，還說了一口流利台語，他還用台語跟大家問候；「大家好，我是洪澤，出生在台灣。我現在在當兵，平常在修理飛機的工作，已經做三冬了」。

蔡總統在展示的風扇葉片中簽名，獻給地勤修護人員的鼓勵。曾薏蘋攝

洪澤也在現場跟蔡總統介紹裝備零件，總統聽他介紹，非常開心，還不斷對他豎起大拇指比「讚」。

視察3指部 迦納下士跟總統台語介紹「我係正港台灣囡仔」。曾薏蘋攝

隨後總統轉往左營基地，秋節慰勉「海軍水下作業大隊」。

(中時 )