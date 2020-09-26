立法院常設委員會進行召委選舉，握有關鍵票的時代力量立委王婉諭在社會福利及衛生環境委員會，將票投給民進黨立委洪申翰，但洪中籤後卻禮讓給陳瑩擔任召委，引發外界爭議。然而，時事評論員黃士修則在臉書嗆，「從今起請正名：小綠燈媽媽」。對此，王婉諭26日凌晨1時許在臉書發表一篇千字長文，強調「人生只能向前看」，「如果人生中能有『早知道』、能有『重新來』，我會選擇2016年3月28日那天，不要出門。」

面對近日風波，被問及「如果早知道洪申翰委員會禮讓，還會投給他嗎？」、「如果重新再選擇一次，你還會願意從政嗎？」的王婉諭，在臉書吐露心聲，提到「我停頓了兩秒，才回應：『人生只能往前看』。回頭看這些，其實沒有意義，與其討論這些過去的如果與可能，不如把時間力氣，拿去思考未來。在這停頓的兩秒之間，我也正努力地，把心裡冒出來的話吞下去。」

「如果人生中能有『早知道』、能有『重新來』，我會選擇2016年3月28日那天，不要出門。」王婉諭表示，一直都過著滿足而感恩的人生，鮮少後悔些什麼，但這是她這輩子最後悔，也最遺憾的事。她說，個性其實一直以來都是這樣，遇到了就面對它、做了決定就是拚下去，有機會做更多的事，不只為自己的孩子，也為了更多的孩子，那就試試看吧！於是衝了進來，「過去，我當然耳聞政治圈很複雜、很冷酷。但既然決定踏了進來，我知道，過去的種種瘡疤，都將時時刻刻伴隨著我所做的每一件事情。每當惡意的不理性的言論出現，必須老實說，我的心情仍會受到影響。許多夜裡，我仍需要釋放自己的負面情緒。」

王婉諭也說，但我也清楚知道，這些事，會跟著我一生一世，只有多或少、劇烈或輕微的差別而已。在政治圈的時候罵得兇，不在政治圈可能就罵得少。但，這幾年以來，這些惡意從未停歇過。從那一天開始，這些聲音就沒少過。即使過去作為一個全職媽媽，也是如此。

王婉諭直言，「我想，除非我能當一個符合社會大眾期待，只能悲傷、只能痛苦，只能崩潰、只能撕心裂肺之外，完全不能擁有自己聲音的受害者，否則，這些惡意就不可能會有停止的一天。

我曾想過，我可能會漸漸習慣，並學著與這樣的惡意共生共存。但，與其說是習慣，不如說是只能接受。然而，每當這些充滿惡意的言論排山倒海而來的時候，我也同時會收到關心、支持、加油、打氣的鼓勵。我想，這就是這個世界，之所以讓我認為仍然美麗的地方。」

最後，王婉諭也說，「這條路雖忙碌、艱辛，我也不會忘記除了立委的工作之外，我仍有家庭。我仍然在緊湊的時間裡，送孩子們上學、陪他們寫功課、睡前一起閱讀。我的生活不會因為這些惡意而中斷，也更加努力在職場與家庭中兼顧。這條路上有哭有笑，有荊棘也有玫瑰，但我沒有後悔，我也會繼續往前。」

(中時新聞網)