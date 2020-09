工業電腦廠凌華(6166)宣布加入全球Joint Beyond 5G Research Initiative(JB5GRI)計畫,將與其他9家公司共同探索5G之後的新技術,研究並描繪6G未來。凌華將著力於分散式基礎架構管理和分散式通訊方面的專業知識,包括邊緣運算、霧運算和多接取邊緣運算。

JB5GRI著重於未來行動通訊系統的前瞻性技術,目標是針對5G之後的網路與服務進行早期預先標準化和技術整合,朝6G邁進。凌華在JB5GRI中將與其他成員共同探索各種技術,如AI網路自動化、如何將通訊去集中化並進一步分散、以及如何推動高頻譜通訊等。

JB5GRI將研究假設性使用案例,包括未來的AI連網車,與AR/VR智慧眼鏡結合的觸覺網際網路,驗證THz頻段的波束成形(beamforming),以及具有端對端網路安全性、並以分散式AI為基礎的全網路資源共用等。

而凌華將以在開放原始碼Eclipse Edge Native,以及Zenoh、Fog05、Cyclone DDS等物聯網(IoT)專案的領導地位,為JB5GRI提供包括邊緣運算、霧運算和多接取邊緣運算(MEC)等分散式通訊、分散式管理和分散式運算的專業知識。

凌華擁有可滿足現今5G需求的軟硬體,包括加快OpenRAN計畫和私有5G網路推行的MEC邊緣伺服器、支援異質運算以進行處理加速的邊緣人工智慧(AI)硬體,以及DDS和ADLINKEdge等連接分散式系統、以進行即時智慧決策的軟體。

凌華先進技術事業處資深技術專家兼研究員Luca Cominardi表示,凌華正在規畫未來,主要由於新一代行動網路從概念到上市時間約為10年,為了讓6G上線前準備就緒,必須從現在就開始研究創新。

Luca Cominardi指出,凌華透過參與JB5GRI研究計畫,展現凌華對5G及未來的承諾,也讓對仰賴凌華在5G、AI和IoT邊緣軟硬體的客戶放心,可展現正思考客戶未來需求、進行投資5G之後的技術。

同時,JB5GRI已向歐盟Horizon 2020「Smart Connectivity Beyond 5G」計畫,提交Knowledge and Artificial Intelligence-based smart networks for Reliable mobile cOmmunicationS(KAIROS)專案規畫。

(時報資訊)