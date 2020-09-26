隨著中鋼先調漲10月和第四季內銷盤價，中鋼集團中鴻(2014)10月盤價也再度全面調漲內外銷價格，為連續第四個月全面漲價，且內銷產品每噸大漲1000元，高於原先市場預期。下游的專業鋼管廠美亞(2020)也跟進調漲每噸價格千元。

歐美地區鋼市量價齊揚，亞洲市場也保持穩中推進的態勢，加上汽車產業需求復甦以及傳統旺季效應帶動，對於第四季的鋼材需求將續添成長動能；業界預期，中鋼11月內銷盤價仍穩中求漲，整體第四季鋼價向上，鋼廠獲利可望比第三季加溫。

中鴻最新盤價出爐，內銷部分，熱軋、冷軋及熱鍍鋅價格，每公噸均上漲1000元，漲幅高於原本市場預期。外銷同步開高盤，每公噸漲25-30美元；此次內外銷均開高盤，為連續第四個月全面調漲，顯示鋼市下半年逐步復甦，拉動產品價格。

鋼管廠美亞(2020)隨著碳鋼、不鏽鋼價格連續調漲，加上下半年接單穩健成長，帶動下半年營收向上，且隨著鋼價調升，有利挹注營運，下半年獲利預估也可比上半年增加，逐步彌補上半年獲利減幅。

美亞主力產品有碳鋼鋼管、不鏽鋼管等，碳鋼鋼管受惠台灣公共工程穩健成長，以及下半年油壓用管可望隨汽、機車需求回升；同時，在中鋼調漲鋼價以及不鏽鋼價自5月以來趨漲，有利公司第三季起獲利持續成長。

(時報資訊)