美國氫氣燃料卡車製造商Nikola，爆發造假醜聞，股價迅速跌落神壇。財信傳媒董事長謝金河表示，類似Nikola例子也發生在國內亞洲藏壽司身上，炒作興櫃股價，掛牌後跌到新低價，另外TDR股，美德醫療從1元炒到78元，他驚嘆，「這種沒有知識也應該有常識的事，竟在台灣瘋狂上演，令人不可思議！」

謝金河在臉書發文指出，Nikola營收只有100萬美元，卻靠著創辦人三寸不爛之舌的創意行銷，在借殼上市後，股價一度一飛沖天，最高到93.99美元，市場把這家公司比擬為Tesla第二，尤其是Nikola宣布與通用汽車合作，市場更寄以厚望。

「但Nikola股價衝太快，一家只靠抽象意念，成立不久的企業，居然把市值炒到339億美元，市場太瘋狂了，最近大家終於戳破Nikola神話，這部氫燃料卡車居然是靠著滑坡滑動，這個作弊，逼得創辦人請辭，市調機構Wedbush又進一步把評等從持有到賣出，股價一下子跌至16.15美元，市值剩下58.2億美元。夢境戮破，股價未來調整之路恐怕會很漫長。」

謝金河認為，類似Nikola的例子也發生在從興櫃轉上櫃的亞洲藏壽司身上。這家日本料理店以每股55元增發7100萬元上櫃，在上櫃前夕，股價居然炒到325.5元，但藏壽司上半年虧損1500萬元，市值123.36億元，用這個市值可能可以開10家同樣的日本料理餐廳。

他說，藏壽司瘋狂炒作，媒體也大幅報導中籖人一張可賺27萬元。不過，當炒作瞬間消逝，藏壽司又跌回80元，股價跌得比興櫃掛牌價格還低。

謝金河又提到，近期市場瘋狂炒作TDR股，這些回台第二上市的股票，最近突然瘋狂大炒，證期局，交易所頻頻示警，像美德醫療從1元炒到78元，泰金寶從2.24炒到13.75元，杜康從0.78炒到5.59元，杜康在新加坡只有0.065星幣，在台灣還原股價是2.15星幣，也就是台灣的投資人用高出32倍的價格去投資這家公司。泰金寶在泰國是2.38泰銖，在台灣卻炒到13.75泰銖。「這種沒有知識也應該有常識的事，在台灣居然瘋狂上演，我們只能說不可思議！」

(中時新聞網)