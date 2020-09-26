為開放交流傾聽員工心聲，共建共用集團美好未來，鴻海「董事長開放日」25日正式開跑，透過視頻連線的形式，鴻海董事長劉揚偉 與來自龍華、觀瀾、鄭州、成都、太原、煙臺、武漢、昆山、重慶、嘉善等10個園區、近900名員工共聚一堂。

在一個半小時的活動時間中，劉揚偉同900名員工暢談集團營運現狀，並針對員工現場隨機提問的有關集團轉型戰略、企業文化、薪資福利、員工關愛、員工成長等議題進行了一一解答及深入探討。

劉揚偉直言，2019年曾和深圳、成都、煙臺等園區員工進行座談交流，但今年受到疫情影響，沒有辦法面對面談心，期望可以透過網路視頻形式，與大家無障礙溝通，這也是鴻海舉辦董事長開放日的初衷，

談到集團運營狀況，劉揚偉跟進和員工分享了集團2020年第二季度業績回顧及第三季度展望。劉揚偉指出，鴻海集團第2季度稅後純利228.8億元，為近五年同期最佳，季增998％，年增34％，單季毛利率、營益率、淨利率呈現三率三升之勢，在伺服器、零組件、半導體及汽車零組件等四大主軸的支撐下，預計集團下半年成長動能將有機會超過上半年。

劉揚偉強調，鴻海集團成立至今已46年，早已成長為全球性運營公司，各單位發展狀況不一，遇到的問題也不盡相同。面對各單位不同的問題，集團中央單位要做好基礎設施建設及連線性事務，連接各單位，並幫助各單位去解決問題。在未來發展過程中，中央各單位也要發揮協調功能，統一作戰，方能推動集團永續發展。

至於高獲利是否也會牽動員工的高收益？針對此點，劉揚偉指出，過去因為集團規模比較大，員工數量也相對較多，不少鴻海員工對如何晉升以及晉升的流程並不十分清楚。目前，集團正在對員工的晉升作業辦法進行調整，預計在年底前會公佈，期望能夠讓員工尤其是師8及以下中層員工的晉升通道更加順暢和透明，讓大家都能夠通過努力獲得職位的提升。

此外，員工住宿環境改善是近期加強的重點，包括宿舍區硬體改造及服務提升。目前龍華園區正在部分宿舍區試點改善，待試點成功後會進行大規模推廣。

劉揚偉強調，鴻海集團鼓勵員工持續學習，富士康大學將會針對員工需求及各單位狀況，規劃員工的教育訓練及學習課程，相關部門後續也會研擬出相關的激勵政策，期望所有員工都能夠在工作中有所得，學習後有成長。

此外，劉揚偉也掛保證「富士康未來只會越來越開放」事實上，早在去年9月份開始，鴻海在龍華園區就曾試辦過“開放富士康”的活動，目的就是希望能夠讓外界瞭解真實的富士康。在此活動中，有875名員工家屬親友及海內外高校、中學師生來到龍華園區，近距離感受員工的工作及生活狀態，並取得超過95％來訪人員的滿意度認可。待疫情結束後，相關活動也會持續推廣至其他園區去。

歷經一個半小時的溝通，與會員工共提出了20餘個問題及建議。針對員工反映的心聲，劉揚偉也當場指示相關部門，要在活動後一周內及時給予員工回應，並強調後續「董事長開放日」也會在每季度不定期舉行，以傾聽更多員工的心聲。

(工商 )