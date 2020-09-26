紅襪隊今（26）日在客場與勇士隊交手，台灣球員林子偉擔任先發左外野手，打序是第7棒，可惜2打數無安打，打擊率下滑至1成56，且已連續15打數無安打，手感低迷。

林子偉在第3局上首次打擊，揮出右外野高飛球被接殺，5局上打成右外野平飛球再度被接殺。7局上紅襪隊靠著3次四壞球攻佔滿壘，輪到林子偉打擊，1人出局，是賺打點的機會。但教練團決定更換代打，林子偉提前退場，由狄佛斯接替，他打成內野滾地球，送回1名跑者，有1分打點。

林子偉今年整季都待在大聯盟，以野手身分出賽24場，替補上場居多，45打數只擊出7支安打，有3分打點，獲得四壞球2次，被三振17次，打擊率1成56，三振偏多，選球能力需加強。

昨天對金鶯隊之戰，8局結束時金鶯10比1遙遙領先，紅襪隊眼看已無力扳成，林子偉還被上場客串後援投手，於9局上主投1局，被擊出4支安打，包括1支全壘打，丟3分都是自責分，自責分率27.00。

(中時 )