洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)今年打擊狀態極差，他26日賽前打擊率0.142，攻擊指數(上壘率+長打率)僅0.611，全是生涯新低。季後賽桑契斯可能被踢下先發，由二號捕手東岡代替。總教練波恩(Aaron Boone)表示會「每一場」做出調整。

糟糕的是桑契斯與投手的配合也有問題，王牌投手寇爾(Gerrit Cole)在桑契斯蹲捕時自責分率3.91，被敲很多全壘打。寇爾與捕手東岡搭配時，繳出4勝1敗與1.00自責分率。在寸土必爭的季後賽，洋基應該不會想讓桑契斯擔任寇爾的捕手。

洋基原先的二號捕手羅麥(Austin Romine)季外轉投老虎隊，蓄起了漂亮的落腮鬍，洋基只剩下東岡。而且東岡也很爭氣，打擊率0.255、攻擊指數0.787，總教練波恩說：「我不訝異他的成長，季外放掉羅麥的一部分原因是我們對東岡有信心。」東岡的接球能力也獲肯定，不像桑契斯那樣有捕逸的問題。

好消息是桑契斯的力量未減，擊球初速、擊中球心的比率都還很高，仍有一棒逆轉的能力，關鍵時刻會給他代打。桑契斯也與東岡保持良好關係，東岡說：「我們都想贏球，這必須結合我們兩人的力量，而不是彼此爭奪。」

(中時新聞網)