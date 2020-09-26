智邦(2345)在100G交換器扎根市場領先地位，展望即將到來的400G商機，智邦執行長暨總經理馬思睿(Edgar Masri)認為，智邦主要客戶2021年布建400G的趨勢明確，目前尚未看到受到疫情衝擊而有影響，智邦400G產品線開發也在持續加速進行中，並希望能在年底或2021年初進入量產。

智邦目前在100G交換器市場坐穩市場領先地位，馬思睿(Edgar Masri)認為，智邦的確在100G市場已經取得不錯的領先優勢與市場佔有率，面對後續400G交換器商機，智邦在400也有信心要繼續維持相對的領先優勢。但他也說道，不可否認的是，相對於過去，整體市場的競爭壓力持續加大，智邦面臨的競爭挑戰也更多，因此過去累積的技術領先與客戶信任度將會更為重要，面對競爭，智邦的確必須要更加謹慎，但這不只是技術上的競爭，更牽涉到生產製造與供應鏈穩定供貨的能力，智邦已經累積為多家大型資料中心客戶生產供貨的經驗，這將會是很重要的競爭差異。

馬思睿(Edgar Masri)進一步說，儘管400G交換器將會逐步在資料中心展開布建，但以整體資料中心基礎建設環境來看，100G交換器仍將會是資料中心基礎建設的一環，會持續存在於資料中心的基礎建設建置中，而智邦在100G與400G，甚至是未來的800G都會持續布局深耕。

馬思睿(Edgar Masri)表示，智邦主要客戶2021年布建400G的趨勢仍相當明確，而智邦400G產品線開發也在持續加速進行中，並希望能在2020年底或2021年初進入量產，但就整體400G市場狀況來看，整體需求仍取決於大環境經濟景氣變化，而2021年上半年的動態將會是觀察重點，但目前尚未聽到因為疫情影響400G交換器在資料中心建置進度的狀況出現。

(時報資訊)