莒光號洗手乳噁聞「嘉明味」 8車廂廁所加料乘客作噁

台鐵各列車廁所都會放置洗手乳，尤其新冠肺炎期間乘客上完廁所都會使用，不料台鐵工作人員最近發現洗手乳異常短少，甚至還被摻入不明黏稠液體，更離譜的是還聞出疑似「嘉明味」，台鐵已報警逮這名惡搞的元凶。

據「東森新聞雲」報導，台鐵調查後發現，北迴線彰化-潮州501次、潮州-花蓮554次，花蓮-台東602次及台東-彰化653次的莒光號列車，共有8節車廂被放入不明液體，甚至整罐洗手乳被偷換，已有許多旅客使用。

台鐵之前曾發生廁所垃圾桶被偷，經整頓後已平靜一段時間，結果又發生廁所洗手乳被偷，且疑被摻入「嘉明」噁心的事，台鐵已讓工作人員加強巡邏，同時報警揪出這名噁心民眾。

台鐵北迴線彰化-潮州501次、潮州-花蓮554次，花蓮-台東602次及台東-彰化653次的莒光號列車，共有8節車廂被放入不明液體。（示意圖／中時資料照）

台鐵局表示，列車長依規定都會定時巡視車廂廁所清潔，並且記於報單驗收清潔狀況。洗手乳等備品於列車出庫前，都會完成檢查整備，經查，相關車次報單及旅客反映事項均無備品短缺情事。旅途中如有短少情事，旅客可向列車長反映，列車長將請清潔人員協助處理。此案台鐵局已全力配合鐵路警察局偵辦中。

(中時新聞網)