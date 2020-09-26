要怎麼做才能成功勸一個胖子減肥？YouTuber「Alizabeth 娘娘」開示，數萬粉絲頓時恍然大悟，「那就是不要勸他（她）減肥！」Alizabeth娘娘認為，每個人都有自己的生活方式，不需要為了迎合別人眼光改變自己，「每一種生活方式，只要不影響到他人，都應該被尊重。」

Alizabeth娘娘在YouTube頻道及臉書粉絲專頁分享影片，以他自己為例，不少人覺得他身型太胖、勸說減肥，反被他噹回去，「準備好你喜歡的枕頭、棉被，然後給我躺回床上睡覺，作夢去吧你！」

娘娘強調，就是因為他胖得很開心，所以沒有想要變瘦，「如果我對自己的身材感到不滿意，我自然會自己去做調整，用不著你在那說三道四，一直管別人的事是吃飽太閒了嗎？」

他舉例，若今天減肥成功，結果有人對他的髮量有意見，那不是要去植髮；種完頭髮，萬一有人對他五官有意見，不是還要去整容。永遠都會有人對你的外觀有意見，要配合到什麼時候？

娘娘開示有理，上傳YouTube已近6萬人次觀看、臉書也有超過3萬個讚。網友認為他中肯，畢竟胖瘦與否都是自己的選擇，「在別人眼光底下生活太痛苦了」。

(中時新聞網)