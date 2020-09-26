擁有今年NBA榜眼籤的勇士，究竟會用這個榜眼籤如何補強？一直是外界相當關注的焦點，根據《舊金山紀事報》引用一名匿名球探說法，目前唯一可以確定的是，勇士不會選擇「球弟」拉梅洛鮑爾，原因之一就是受不了「球爸」拉瓦爾。

「如果勇士在今年選秀會上選了拉梅洛鮑爾，我會相當震驚，」這名西區球探表示，「這在多個層面上都沒有任何意義，拉梅洛鮑爾的優秀之處在於他的球場視野與傳球能力，但他想在灣區(勇士主場位置)發揮出來，相信是很困難的事。」

甚至這名西區球探把話講很明，「勇士不會因為不想跟拉梅洛鮑爾的父親拉瓦爾交手，進而放棄拉梅洛鮑爾，但這肯定會有影響的。」畢竟「球爸」拉瓦爾早已聲名狼藉，先前為了宣傳「球哥」朗佐鮑爾有多棒，卻讓球哥弄到快不會打球。

更重要的是，就算拉梅洛鮑爾的視野或傳球能力有多優異，勇士早已擁有「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生兩名聯盟最好後衛，拉梅洛鮑爾不太可能擁有太多上場時間或發揮機會，勇士選擇前鋒或中鋒機率較大，甚至可把榜眼籤當作交易籌碼。

(中時 )