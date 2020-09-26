衛福部長陳時中宣布已與國際平台「COVID-19 疫苗全球取得機制」（COVAX）簽約，但特別強調在COVAX平台上，不會選擇中國大陸製的新冠肺炎疫苗，對此國民黨立委葉毓蘭不以為然，呼籲政府只要能保護國民就要列為優先考量。

國民黨團於今天邀集專家在立法院召開記者會，葉毓蘭直言，就算加入COVAX，能否買到疫苗也是問題，陳時中卻直接表示不會用大陸疫苗，然而不管黑貓白貓，會抓老鼠的就是好貓，能保護國民的疫苗就要列為優先考量。

黨團總召林為洲也說，雖然指揮中心估計簽約COVAX的國家能買到總人口數1成的疫苗量，對中華民國而言換算是230萬劑，但他在質詢時詢問陳時中能否確定買到，陳時中也坦言不能保證。因為COVAX有訂一些優先提供的原則，例如疫情較嚴重的國家可優先獲得，所以雖然簽約了，但能買到多少、哪時買到都不確定。至於循其他國際其他管道獲取疫苗也來不及了，因為其他單位疫苗也都被各國下訂了，供不應求。

林為洲也認為，陳時中直接宣稱不會用大陸疫苗，講的太過了，全球新冠肺炎疫苗僅九支疫苗進入第三期臨床試驗，其中4支是大陸的，如果到時COVAX認證大陸疫苗可以用，台灣還能跟COVAX挑說不要大陸的嗎？如果台灣單方去跟大陸買疫苗可能很難，大陸也不一定會賣。但透過COVAX平台就可能買到大陸的，不用早早把話說死。

台灣預防醫學學會理事長陳宜民則指出，香港已出現確診者痊癒後再次感染案例，美國內華達州也出現25歲民眾感染並已產生抗體後48天再度確診案例，顯示感染新冠肺炎後的免疫力可能只能持續幾個月，那疫苗能產生更好的免疫效果嗎？這些現象顯示，並非群體免疫或施打疫苗就可解決新冠肺炎威脅。

(中時 )