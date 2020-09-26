每個人都希望生活順遂，但人生難免有高低起伏，常在某個特定年齡面臨關坎，而經歷了種種的考驗。艾菲爾老師表示，十二生肖一生皆有必遇到的苦難，而這些苦難都與年齡有關，了解何時會遭逢劫難，正好能提前做好準備，其實不用太過擔憂，只要熬過苦難後，迎接你的就是光明。

生肖鼠

屬鼠之人是極為聰明，要選擇什麼樣的人生早有規畫，因此這一生過得比其他人順遂，不會有遇被朋友騙走金錢、兄弟姐妹不合等問題。但須注意身邊常冒出小人，這問題會在你37、38歲左右最為明顯。

生肖牛

屬牛的人是標準乖寶寶，不太會忤逆長輩，這一生與家庭緊密連，因此在30而立之年，會因自組家庭、生涯規畫等原因，與原生家庭產生摩擦，此時你新組成的家庭會對你造成很大的影響，會幫在做決定時幫你一把。

生肖虎

屬虎的人基本上事業心很重，但要看你如何定義事業，有些人會把家庭當作事業，全心為家庭付出，到時要遭遇的劫難便是中晚年之後的「子女離巢期」。而如果你把工作看做事業，上司、合作關係、小人作祟的問題會困擾你，這些問題會在30、40歲時最為明顯。

生肖兔

屬兔的人基本上一生順遂，只要在年輕時做對選擇，以縝密的態度去面對生涯規畫。但若沒有妥善規畫，到了中年35後，可能要面對多次轉職，多次撞牆期，會比其他人來得辛苦。

生肖龍

這一生不求大富大貴，過得平安順遂最重要。有些人10歲前即面臨親人疏離的傷痛，中年40後，則面對另一半長輩的刁難。有些屬龍的人需要面對工作、生活上的不自由，但只要心存善念，自有貴人出現。

生肖蛇

這一生都有貴人庇護，可能是父母、另一半、摯友為你加持，因此年輕時無論學業或工作都相當順遂，但可能因中年35後面對子女教養、行為因素會稍感頭痛，也可能會在中年後被老朋友騙走錢財，這部分要多加注意。

生肖馬

其人如馬一生辛勞，總是在外奔波，工作上貴人很多，也沒什麼小人問題，事業運、工作運相對旺盛，因此多半是少年離家或是早出晚歸，與子女、父母都是情深緣淺，直到40、50歲，終於能與家人守得一方天地。但此時可能就要面對父母離去，因此屬馬之人一生必經之坎，就定在親人遠離、子女離巢期。

生肖羊

多半因工作、求學早年離家，與父母情深緣淺，家庭對屬羊的人而言，是羈絆是內心深處難以與人說的那個點，因此要到中晚年面對親人離去或親人生病，讓屬羊的人無法接受，心情久久不能平復，直到那時，屬羊者才會真正面對生命中的那個坎。

生肖猴

早年事業上比較辛苦， 26歲開始職場上因工作表現良好，會對上司造成危機感，因此工作易受上司刁難，背後也有小人作祟；邁入中年40後，事業上的辛苦會逐漸減少，晚年否極泰來。只是屬猴的人因為個人特質之故，這一生都要面臨小人問題，不過不須太過擔心，因為身邊都會有貴人幫忙化解。

生肖雞

這一生庸庸碌碌，都是為了家庭為了心愛的人付出，生命只是一個過程，最重要的是他在意的人過得好不好，自己辛苦無所謂。因此在步入中年35歲之後，要開始面對生離死別，這時期會比較難過一些，但這都是生命的歷程，當覺得難過時，自有天使出現陪你度過。

生肖狗

這一生貴人多，整體運勢都不錯。除了20歲年輕時事業比較辛苦，大概辛苦3～5年，步入中年後會否極泰來，但感情上會比較晚成，正緣出現得晚。必須注意的是20歲左右及45歲之後的健康狀況。

生肖豬

因貴人多、外緣好，年少成長期間少遇挫折，出社會後事業順遂，工作運強。但在感情上卻較吃虧，容易受騙、錯付真心，感情上的辛苦在25~28歲感受最為明顯，但由於始終樂觀以對，終會遇到良配。

(中時新聞網)