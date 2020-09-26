自六月以來陸續出現從台灣離開後馬上在外國確診新冠肺炎的案例，9月22日指揮中心更一口氣公布最近有18人離台後在菲律賓確診，為此國民黨立法院黨團與醫界專家建議政府，應在旅客離台前予以篩檢，避免一再輸出病例影響國家聲譽。

國民黨團於今天邀集專家在立法院召開記者會，黨團總召林為洲表示，秋季來臨，一般預料新冠病毒入冬後威力會更強，政府更應料敵從寬，不能鬆懈，大量離台後確診新冠肺炎案例，顯示我們的邊境管理有必要超前佈署，其他國家都有許多管理機制，例如要求乘客上機前須先篩檢，這樣做保護機上其他旅客更維護國家聲譽，否則日後要與他國協商開放邊境時，對方看到我們一堆輸出病例怎麼會放心。

中國醫藥大學附設感染科主治醫師王任賢也認為，為維護國家聲譽，應對出境者篩檢。此外最近確診的案510病例，是無症狀的菲律賓移工，14天檢疫完要解隔離前篩檢確診，可為什麼從其他國家入境的無症狀者居家檢疫期滿前不篩檢？不能所有無症狀的都不篩，當中有些高風險的，從外國回來的居家檢疫者就算無症狀也應篩檢。

台灣預防醫學學會理事長陳宜民則指出，因應新冠肺炎疫情，建立篩檢平台、加快篩檢速度、降低篩檢價格都很重要，目前自費篩檢要新台幣6000元，大陸一樣RT-PCR篩檢才折合不到1000元台幣。防疫應該追求不漏掉任何病案，而不是指揮中心說的精準防疫就可以。

陳宜民舉例，18人從台灣入境菲律賓確診後，指揮中心只在台灣找出每人的20位接觸者，有可能只接觸這麼少人嗎？所謂的精準防疫成了笑話，容易有漏洞。政府應盡量應用提供篩檢，而不是設下層層關卡，多篩檢才知道有多少無症狀感染者，了解台灣真實狀況，畢竟在美國有多達35到40％病例是無症狀感染者。

藍委葉毓蘭也說，台灣一再輸出病例，衛福部長陳時中宣稱外國的檢測有問題，但菲律賓確診29萬人，人家檢測量能遠高於台灣。前兩天有台商朋友反映，他們與外國醫學機構合作製作出來的快篩試劑，早已賣到其他國家，價格又便宜，偏偏台灣不採用。此外台灣過去確診人數少，是因為國人戴口罩比率高，呼籲指揮中心不要讓學童14天才擁有9片實名制口罩，至少每天要有1片。

(中時 )