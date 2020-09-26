某航空公司的張姓機師搭乘自家航班，被洪姓女空服員同事申訴性騷擾被航空公司進行適任調查，張某認為洪女的申訴子虛烏有，損害他的名譽權及工作權，向台北地方法院起訴洪女民事損害賠償100萬元並道歉，不過，法院認為洪女申訴的性騷擾案調查屬實，因此判決張姓機師敗訴，洪女免賠，可上訴。

提出性騷擾申訴的洪姓女空服員指稱，她在服務的泰國返台航班商務艙遇見公司同事張姓機師，不料，張姓機師對她莫名的言詞及肢體騷擾，感覺噁心。洪女向公司提出性騷擾申訴，並提起民事侵權訴訟，在臉書社團裡也陳述了事件當天的情況及自己的感受。

張姓機師主張，洪女申訴的性騷擾事件，他只是提醒洪女眼角脫妝，並順手指向機艙廁所，讓洪女到廁所查看，沒想到洪女就申訴性騷擾，還提起民事訴訟，更在臉書社團網頁不實陳述，向公司誣指他有自殺傾向，造成公司對他進行飛行員適任調查，損害他的名譽權、工作權。

北院審理認為，洪女的申訴書、性騷擾訪談紀錄、性騷擾申訴處理委員會會議及臉書社團的指述都成立，洪女對張某的求償也被判賠10萬元確定，所以洪女是真實陳述並非杜撰，並未侵害張某的名譽權。

至於張某指稱洪女向公司通報他有自殺傾向，法院調查，張某在性騷擾損害賠償訴訟中向法院提出的函件，自己提到蘇啟誠事件及種突然想張開雙臂向下飛耀的衝動，很實難不讓人推斷張某因與洪女存有訟爭而萌生輕生之意，洪女通報公司，確有所本，非自行杜撰或捏造，航空公司機師的生理及心理狀態對飛航安全有重大影響，所以洪女透過公司安全通報系統報告，並不是侵害張某的名譽權、工作權，因此駁回張某的提告，洪女不必賠償。

(中時 )