南投縣府在台16線一帶河床邊施作「砂石車專用鋼便橋」，近來有不少民眾導航被誤引至便橋，但該橋卻是只有4軌簍空的設計，低頭就是濁水溪，網友還特地空拍砂石車通過景象， 過橋簡直就是在比技術，不少人看了都心驚膽跳，形容根本就是在過奈何橋，一不小心就小命不保。

有網友於《職業聯結車職業大貨車職業大客車，拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團》臉書社團上傳一段空拍影片，讓人驚嘆簡直「比雲霄飛車還刺激」！畫面中兩輛砂石車通過橋面時，就像是開平面道路一樣，駕輕就熟的超精湛車技，絲毫沒有停頓，而這做便橋，每一條軌道寬度大約只比一顆輪胎寬一點，相當考驗駕駛的技術，而這兩輛砂石車卻只花了近20秒的時間走完，讓人讚嘆。

這座便橋只用了4個軌道，僅供雙向2輛車通行，中間為簍空設計，旁邊毫無任何護欄，「橋面」底下就是潺潺的濁水溪，讓人看了相當驚險。不少網友留言「騎摩托車較可怕」、「台灣當卡車司機真是不容易」、「下雨天更刺激……」、「阿～就不能做寬一點嗎」；更有網友嘲諷「集集奈何橋」。

事實上，名間至集集台16線一帶因長期受砂石車引起的空氣及噪音汙染困擾，但濁水溪需持續疏濬，南投縣府2017年於台16線4.5k處施設跨河鋼便橋，引導砂石車走便橋過溪後，直接通往竹山產業運輸大道後上國道，毋須再進入濁水村。鋼便橋長120公尺、寬3.5公尺，設計有樁帽基礎11座、直徑0.8公尺的基樁22支，2016年8月發包施工，2017年4月下旬完工。

(中時新聞網)