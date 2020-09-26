最暖生日！黃偉哲許3個願望，其中1個願望「留給他」

今日（26）是台南市長黃偉哲生日，黃偉哲今早馬不停蹄先去安平區淨灘，隨後又赴國立新豐高中頒發圓夢助學金給「抗癌天使」楊承翰。被問及生日願望，黃偉哲將第1個願望留給楊承翰，祝福承翰與其他正與病魔奮鬥的抗癌鬥士，活出生命最感人的篇章。

談到生日願望，黃偉哲首先祝福楊承翰戰勝病魔，至於其他2個願望，黃偉哲則希望國泰民安、風調雨順，防疫工作順利，而最後一個願望則是留給家人。

今日接受頒獎的楊承翰，2014年就讀新豐高中三年級時，被診斷為惡性橫紋肌癌，雖然每日與藥物、書本奮鬥，甚至連學測都是在病房中完成，但最後仍以優異成績錄取中國醫藥大學醫學系，誓言懸壺濟世、行醫救人。

值得一提的是，明日（27）也剛好是楊承翰接受哥哥楊承穎液體周邊移植幹細胞手術的第2年，楊承翰感動表示，「這個生日比較特別，不是媽媽給的，是哥哥給的。」現場氣氛相當感人，楊承翰也與黃偉哲共同切下蛋糕，迎接最特別的生日。

(中時 )