第55屆電視金鐘獎將在今（26日）晚於台北國父紀念館盛大舉行，今年入圍金鐘的名單競爭激烈，夯劇《想見你》呼聲高，《罪夢者》、《誰是被害者》、《俗女養成記》各風光入圍8項大獎，最後獎落誰家就等典禮揭曉，今年的金鐘主持群則是超熱鬧，本屆打破往年模式，邀請3組藝人分段主持，而今年演藝圈憾事頻傳，從劉真、羅霈穎、吳朋奉到小鬼的離開，都讓藝界難以接受，屆時的追思已故影人的VCR，勢必成為一片淚海。

過去一年台劇大爆發，金鐘入圍名單就超吸睛，夯劇《想見你》呼聲高，也讓男女主角許光漢、柯佳嬿成為視帝后大熱門，《罪夢者》、《誰是被害者》、《俗女養成記》各風光入圍8項大獎，「三巨頭」旗鼓相當備受矚目，《鏡子森林》則以7項入圍緊跟在後，視后方面，已封視后的天心、柯佳嬿及3度入圍的楊謹華再度狹路相逢，要與黑馬林玟誼、莫允雯爭獎。視帝部分，由張孝全、莊凱勛力拼年輕世代許光漢、蔡昌憲與姚淳耀，競爭激烈。

8點檔男女神白家綺、曾莞婷、Gino、陳冠霖擔任金鐘第一階段典禮主持人。（三立提供）

今年金鐘獎的住持群更是打破往年模式，邀請3組主持人分段主持，第一段就找來8點檔男女神白家綺、曾莞婷、Gino、陳冠霖主持，「Lulu」黃路梓茵與盧廣仲負責第二階段；第三階段則是由曾國城、炎亞綸搭檔，每一階段都讓人十分期待。

而在追思已故影人VCR的環節中，屆時會讓典禮增添傷感，今年的演藝圈憾事頻傳，痛失劉真、羅霈穎、小鬼、吳朋奉，讓藝界難以接受，而追思已故影人的VCR，將會有追思「小鬼」黃鴻升橋段，讓遺憾沒能以《綜藝玩很大》奪下金鐘主持人獎的小鬼，以另一個形式參與金鐘盛會。金鐘55的星光大道將於下午5時揭開序幕，典禮則在晚上7點隆重登場。

(中時新聞網)