統一獅本周在台南主場與富邦悍將3連戰，首場獅隊4名投手合力7比0奪勝；今（26）日第2戰推出本土投手施子謙掛帥，雙方只有1場勝差，富邦由洋投羅力率隊再次攻頂。

施子謙、羅力中職生涯曾有3度同場先發的紀錄，都繳出亮眼內容，2018年首度對決，施子謙投7局、失1分奪勝、羅力則是投7局、掉4分吞敗。2019年兩場對戰，施子謙分別投7局無失分奪勝、6局失1分吞敗；羅力則是8局失1分（無責失）吞敗、9局無失分完投勝；不過今天這場比賽卻是兩人本季首度同場對決。

施子謙連續兩個球季自責分率偏高，今年19場先發、1場後援，投球局數已破百，戰績8勝6敗不差，不過自責分率高達6.38，曾投出6場優質先發。本季單場最佳投球內容是8月9日，先發投8局，僅被擊出4支安打掉1分，對手正是富邦悍將。

今年施子謙對戰富邦總計7場登板，其中6先發、1後援，戰績2勝2敗，33.2局被擊出45支安打，包含胡金龍2轟、高國麟2轟，其中有兩發滿貫全壘打，投出8次保送、19次奪三振，對戰自責分率5.61。

羅力過去幾年相當穩定，不過本季18場先發戰績5勝8敗、自責分率4.39，狀況起伏較大。下半季羅力有回穩跡象，8月雖然沒有勝投進帳、苦吞3敗，不過單月自責分率為3.62；9月壓制力更上層樓，目前單月自責分率1.88。

最近一場先發對手就是統一獅，7局掉2分非自責分奪勝；本季對戰總計4場先發，戰績2勝1敗，21局被擊出22支安打，挨潘武雄、郭阜林各1發全壘打，投出3次保送、24次奪三振，控球穩定，對戰自責分率3.86。

(中時 )