台東市綏遠路農田水利會灌溉大圳，有民眾在26日清晨發現1名老翁在水中載浮載沈，立刻報案，警消趕到將老翁以人力方式拉上堤岸邊，隨即進行急救送醫，但還是仍告不治。

據了解，老翁疑似是以繩索綁住岸邊的腳踏車，另一端綁住身體後下水，是落水還是自殺，還要再調查釐清。

意外發生地點在台東市綏遠路，農田大利會灌溉大圳，清晨6點時，民眾出門運動，發現對面的馬路上護欄，停了一輛腳踏車，上面牽著一條童軍繩，往下一看，才驚覺有人溺水，趕緊報案，但是人拉上來卻還是回天乏術。民眾說，從來沒看過這名老先生出現在附近，應該不是在地人。

發現有人落水，警消立刻驅車前往，發現灌溉大圳內，1名老翁背部朝上，在水中載浮載沈，全靠一條繩索拉住身體，才沒有被湍急的水流給沖走，消防隊員以梯子下到大圳後，再將繩索環繞套住老翁身上，附近住戶也來幫忙，合力將人拉上2公尺的馬路上，消防隊員也隨即進行CPR急救，並且送醫，不過，老翁因為溺水時間過久，還是宣告不治。

現場除了遺留腳踏車之外，上面還有另1條還沒解開的繩索，懷疑老翁是先把繩索綁在車上後，再慢慢爬下大圳入水，身分還待查，至於是為了找東西，還是自殺，警方還要再調查。

(中時 )