台南市長黃偉哲（左）、市府環保局長謝世傑（右）利用細密篩網清除沙中的廢棄物屑。（洪榮志攝）

國慶煙火即將在台南漁光島施放，為迎接來自全台的觀眾，市府環保局26日號召社區環保志義工、民間社團、企業團體等約500人，在市長黃偉哲的帶領下，前往觀夕平台展開淨灘。2個小時的活動，共清出1200公斤一般垃圾，其中蚵殼為最大宗有300公斤；可回收廢棄物也清出100公斤，以鞭炮紙盒最多約8公斤。

環保局表示，歷年來舉辦淨灘活動發現，沙灘裡都有許多不易撿拾的塑膠碎片、保麗龍碎屑，一旦進入海洋，將不利海洋生態；今年該局發揮巧思，準備多個細密篩網，有了此一利器，讓清除沙中廢棄物屑的效率大大提升，連黃偉哲試用篩網後也大為稱許，直說好用。此外，環保局清潔隊還準備400個回收麻布袋供淨灘使用，為資源循環、永續再利用做了最好示範。

黃偉哲指出，感謝每位前來淨灘的民眾，今年秋季淨灘雖是補班日，但很多民眾卻特意請假前來淨灘，還有公司行號的老闆親自帶員工來參加，愛鄉、愛護環境的精神令人感佩。

黃偉哲說，秋季淨灘活動選在中秋節前舉辦，就是希望民眾出遊可以擁有乾淨的環境；中秋節後接著是雙十國慶連假，今年的國慶煙火在台南施放，台南市更要將環境顧好，迎接來自全台的朋友，請大家隨手做環保，環境好還要更好。

淨灘活動不乏親子一起響應，帶著2個孩子前來淨灘的年輕媽媽陳小姐說，已經連續3、4年帶著孩子參加淨灘，最初1、2年小朋友的心都放在玩沙，現在已經懂得要先撿垃圾，撿完才能玩耍，也會在日常生活中落實環保，活動很有意義，寓教於樂。

環保局長謝世傑強調，台南市擁有美麗的海岸，期待各單位踴躍加入海岸認養行列，透過民間團體及公部門的力量，共同維護台南市的海岸整潔。每年春、秋季台南也都會舉辦大型的淨灘活動，歡迎市民朋友年年都來共襄盛舉，期待參與淨灘人數年盛一年。

(中時 )