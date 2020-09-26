算命師可以幫自己算命！一名網友好奇指出，「替自己算命」是做算命師的禁忌嗎？貼文引來網友熱烈討論，有網友發文澄清，幫自己算命其實不困難，而且許多學習命術的人，也都會幫自己先算看看，畢竟不知道自己的命，怎幫別人算？神回應讓不少網友看完大推。

網友在PTT上分享，若是真的曾學過命里、易經卜卦的算命師，他們怎麼不敢幫自己算？並好奇詢問大家，這真的是這一行的禁忌嗎？

貼文引發熱議，一名網友回文澄清，幫自己算命其實並不困難，相反地，反而是很多研習命術的人的第一步，畢竟若連自己的命都不知道，怎麼還可以知道別人的命呢？

該名網友表示，從《千里命稿》中可知民國初年八字大師韋千里就曾替自己算命，所以算命師替自己算，真的沒毛病！最大的差別只在大家用的模型不同，學《易》的、學八字術的、學紫斗的、學大六壬的、學鐵板的等不同模型，切入的角度不同，觀察的宏觀或微觀度也不同，堵對工具的熟練度也不一樣，這些都會影響最後的結論。

而該網友也說，以八字來說，擅長的是看一生宏觀的順噩，不擅長的是微觀的日常細節，但基於萬物不離陰陽五行的基本世界觀，理論上功力到了還是能硬推出來啦！

不少網友看了此回應暴動狂推，「大神出來了，還不推爆」、「推 知道命也未必比較高興」、「拜託幫我算！」、「命理第一步就是拿自己來算！」也有網友好奇，算了又能怎樣？原PO也回應，「真要說的話，其實是可以調整，只是難度很大」。

(中時新聞網)