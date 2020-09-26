時力立委王婉諭在衛環委員會召委選舉時，將召委票投給民進黨立委洪申翰，引發外界質疑「時力是民進黨側翼」，但後來洪則把召委讓給綠委陳瑩，引發外界議論，網友更湧入王婉諭臉書。對此，財經網美胡采蘋在臉書寫下，「現在時力的支持者已經嚴重柯粉化了，不過我想她應該是下一個離開的人吧。」

立法院委員會召委選舉，衛環委員會因時力立委票投民進黨立委洪申翰，最後洪申翰卻禮讓名額給同黨立委陳瑩，引起一連串爭議。王婉諭日前受訪時表示，對於這樣的結果有點意外，也很遺憾，她也在臉書留言寫下，「雖然意外，也感到有些遺憾。但，我們的改革初心不變，也呼籲新任召委能夠共同積極，為了弱勢、為了兒少權益，儘速排審相關法案。」

而針對此次禮讓召委風波，胡采蘋25日在臉書寫下看法，她說經常看到同溫層在酸小燈泡媽媽，但自己還一直滿喜歡她的，從出事一開始的鎮定表現，到後來在法庭上非常人性的希望求處死刑，覺得那是很真實也很震撼她的一面，也在心中千回百轉思索她的心情轉變。後來再到立法院的質詢，她有很人性的一面，也有很幹練的一面，每次別人用小燈泡酸她，她竟然能很堅強的面對，如果是自己一定當場大哭了。

胡采蘋進一步指出，上次王婉諭搞了一個烏龍，也就是今天發通告明天就要陳時中上節目的，看到大家嘲笑時力，覺得也很解氣，「但我始終就是不會否定她，她在我心中就是一個有血有肉的人。不過我想她應該是下一個離開的人吧，現在時力的支持者已經嚴重柯粉化了，甚至這幾天的出征讓我感覺好像以前我被核終霸凌的感覺，當然說核終霸凌我有點搞笑啦，哪有被霸凌的人才站起來握緊拳頭對方就瞬間垮掉的。」

最後，胡采蘋認為，「就要殺天殺地見神殺神見佛殺佛，滿足他們只有我不負天下人的幻想與自尊感，這樣的狂熱偶像，而不需要像小燈泡媽媽這樣無論何時都流露出人性的人。」

另外，面對近日風波，被問及「如果早知道洪申翰委員會禮讓，還會投給他嗎？」、「如果重新再選擇一次，你還會願意從政嗎？」的王婉諭，今也在臉書吐露心聲，提到「我停頓了兩秒，才回應：『人生只能往前看』。回頭看這些，其實沒有意義，與其討論這些過去的如果與可能，不如把時間力氣，拿去思考未來。在這停頓的兩秒之間，我也正努力地，把心裡冒出來的話吞下去。」

王婉諭也說 ，「如果人生中能有『早知道』、能有『重新來』，我會選擇2016年3月28日那天，不要出門。」

(中時新聞網)