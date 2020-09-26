裕隆(2201)集團旗下格上租車因應後疫情推動線上交易活絡，為布局5G網路新世紀，啟動全面煥新服務；以一站式平台「格上Go Smart App」，整合租車、共享車、訂閱車及代駕、多元計程車等租車及專車業務，邁向一鍵服務時代，宣告「格上不只是租車」。

除服務煥新，格上並籌組「移動服務台灣隊」，以根基穩固的汽車租賃本業為基礎，透過策略聯盟擴大移動生活版圖，攜手全台代駕第一品牌「台灣代駕」、全台最具規模訂閱式租車平台Sealand，並與全台最大共享智慧電動機車平台「WeMo Scooter」達成策略合作共識，對消費者提供多元自駕、附駕及汽車訂閱服務。

同時也結合標榜五星服務的12家國際級飯店「菁鑽聯盟」，並與新北、台中、台東等政府合作長照專車業務，提供旅遊、商務、接送等多功能服務，全面煥新為更便捷、多元、安全的移動生活服務。

格上租車董事長許國興表示，格上是台灣租車行業的重要成員，格上的核心價值就是「閣下至上」。因應網路科技的進步、消費行為的改變以及競爭環境的加劇，格上尋求對策與改變，思考如何結合社會資源、共謀發展，如何強強聯合、互利互惠，如何組織聯合艦隊、群毆取勝；而今，格上已經完成部署，「格上Go Smart」一站式多元移動服務APP正式上路，正是格上「服務煥新」的一個重要里程碑。

格上租車副總經理鄭榮富表示，格上的「移動服務台灣隊」，結盟業界重量級策略合作夥伴，與「代駕第一品牌」台灣代駕合作，搶進百億代駕市場；與訂閱車平台Sealand的合作則在原有優質中古車的基礎上，共同提供從小資到豪車等級的多元訂閱方案；與菁鑽聯盟聯手搶進國旅市場，將強化「車＋酒」客製化旅遊服務，提供多元出遊、商務選擇。

裕隆集團格上租車深耕台灣汽車租賃市場36年，正式推出一站式平台「格上Go Smart App」，超前部署5G時代。格上整合旗下租車、專車等11項移動業務啟動煥新服務，同時大方回饋用戶8000元大禮包，推最高CP值搶旺到明年的「攻擊性出遊」潮。

(時報資訊)