近年來AIoT(人工智慧+物聯網)應用快速興起，高AI運算量晶片需求持續增加，使得邊緣AI(Edge AI)晶片市場快速成長。德勤(Deloitte)研究報告指出，2020年邊緣AI晶片出貨量將達7.5億顆，銷售額達26億美元，預估2024年出貨量達15億顆，2020~2024年複合成長率至少達20%，遠大於整體半導體產業的9%。

由於RISC-V的彈性架構可滿足邊緣AI晶片設計需求，為協助台灣產業切入邊緣AI應用商機，台灣RISC-V聯盟(RVTA)於25日假台北南港展覽館1館舉辦2020 RISC-V Taipei Day，邀請RISC-V International執行長Ms.Calista Redmond(以線上影片方式)、台灣RISC-V聯盟副會長暨晶心科技總經理林志明、芯原台灣副總經理徐國程等人發表專題演講。

台灣RISC-V聯盟會長王其國在開場致詞表示，RISC-V是顛覆式創新開放架構，廠商可透過增加領域專用架構(Domain-Specific Architecture，DSA)指令集來增加功能，這對於開發邊緣運算晶片或AI晶片的業者來說，不僅可以客製化設計，並且能共享開發成果，非常適合作為開源硬體的參考架構。台灣作為全球半導體的重鎮之一，不能在RISC-V開放架構上缺席。

RISC-V International執行長Ms. Calista Redmond在線上影片專題演講時指出，開放架構已經成為晶片市場主流，而且成長速度越來越快，RISC-V International目前有來自50國超過685家會員，其中光是今年就增加超過兩成，可見市場接受度高。應用領域廣泛也是RISC-V能夠快速成長的重要原因，包括雲端運算、汽車電子、工業物聯網、行動通訊設備、消費性物聯網裝置、記憶體晶片等，都是RISC-V開放架構可以應用的領域。

台灣RISC-V聯盟副會長暨晶心科技林志明總經理在專題演講中表示，RISC-V已經成為單晶片微處理器IP設計必須考慮的參考架構之一，同時也是目前市場主流，因為包括Qualcomm、Mediatek、WD、Microchip、NXP等一線大廠都有採用RISC-V架構的晶片，由此可見RISC-V架構的可用性與穩定程度。

芯原台灣副總經理徐國程表示，嵌入式系統要增加AI運算，最大的困難點在於如何達到即時回應與AI模型最佳化，因此在Edge AI應用設計上，廠商要考慮如何在嵌入式系統上有效率加速深度學習執行，並且透過開發工具進行AI演算法的選擇與改善，減少相關運算資源的需求，且能維持AI運算效率。

(時報資訊)