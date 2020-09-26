高市府近日宣布今年高雄跨年晚會將在改在大港橋舉行，市長陳其邁26日上午前往高雄醫學大學參加109年度高雄校長聯誼會議，他也針對跨年晚會作出說明，強調高雄今年的跨年晚會將會與眾不同，要給市民全新感受。

對於媒體提問大港橋是否有腹地太小、人群無法集中的問題，陳其邁回應，市府各局處將會對活動進行妥善規畫，因為大港橋有分海域、陸域面積，他有看過初步設計方式，他要先賣個關子，但是一定會有許多新奇的亮點，節目也會相當精采，請大家拭目以待。

至於是否是要讓大港開唱回歸高雄，才決定在大港橋舉辦跨年晚會，陳其邁表示，因為大港橋現在是網美打卡的聖地，他想說高雄是港灣城市，假如有水上跨年節目，結合港區13號碼頭、蓬萊倉庫、駁二，也可以帶動附近商機，讓更多人無論搭輕軌、捷運都能體驗到港灣的美景，這樣在活動設計上就會更有變化。

對於媒體提問是否會「開金口」獻唱歌曲，陳其邁立即推辭，自嘲自己雖然是一個被政治耽誤的歌手，但他知道自己要量力而為，獻唱會變成「趕客人」，所以不要破壞氣氛，也希望朝年輕人喜歡的活動規畫，重點是能夠跟自己心愛的人一起參與跨年晚會，在新的一年有美好的開始，這才是大家共同的期待。

此外，陳其邁也指示局處同仁，不要每個縣市的跨年晚會都長一樣，電視打開轉任何一台都千篇一律，這樣跨年會相當無趣，他要求要多發想一些創意，讓高雄的跨年晚會別具意義。

(中時 )