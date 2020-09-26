小鬼火化回自己星球了…親妹手捧骨灰淚別哥哥

藝人「小鬼」黃鴻升本月16日在北投自宅猝逝，正值青壯的36歲，因主動脈剝離而突然離開人間，讓親友及粉絲震驚不捨，大感人生無常，而昨天(9/25)上午，親友替小鬼在一殯旁的會館舉辦告別式，中午左右，小鬼在眾人護送下火化完成，化為一縷輕煙，人生正式宣告終結。

小鬼昨走完人生最後一段路，告別式時親友瞻仰遺容，欣慰他仍帥氣「由如睡著一般」，火化後在家人及親友護送下，小鬼花葬於陽明山「臻善園」，因為他家在北投，就在陽明山下，圓了孝順的他想常伴家人左右的夢想，也因沒特殊宗教信仰，因此不會有頭七儀式。

小鬼IG帳號被發現多出「懷念」二字，成為紀念帳號，受到官方永久保護。(翻攝自小鬼IG)

而小鬼驟逝至今，連日來眾多親友及粉絲到他的社群帳號裡留言悼念，如今小鬼已正式成為天使，有粉絲赫然發現，小鬼擁有116萬追蹤數的帳號上，突然多出「懷念」二字，讓人看了忍不住鼻酸，但也欣慰官方的這個功能，能夠「永遠保護他」。

根據IG的規定，用戶如若已故，可向官方提出申請，變成紀念帳號，證明可以是訃聞、相關新聞報導連結等，經證明後會將該用戶設定成紀念帳號，且貼心微調顯示方式，避免觸動該用戶家人、好友的悲傷情緒，也會採取各種措施，保護紀念帳號的隱私，例如不得再變更帳號或貼文、資訊不變，也不讓任何人登入等，唯有該帳號的直系血親，能要求IG移除該帳號。

(中時新聞網)