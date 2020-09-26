你是好脾氣的人嗎？有些人脾氣很大，但通常發洩完就沒事了，也有些人只喜歡自己悶著，受不了再一次大爆發，還有人喜歡冷戰，死都不低頭，你身邊有脾氣超壞的人嗎？一起來看看吧！

牡羊座

牡羊的脾氣火爆，來得快去得也快。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

牡羊的脾氣總是說來就來，說走就走，直往直往的他們藏不住自己的怒火，加上又是急性子，沒什麼耐心，小小一件事都能夠火山爆發，雖然牡羊通常都十分義氣，但這也表示他們將朋友看得很重，對朋友也就標準更高、更不客氣，得隨時小心踩到他們的地雷。

獅子座

獅子一發脾氣就難以收拾。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

獅子不容易發脾氣，但和牡羊同為火象星座，血液裡都流有火爆因子，當你踩到底線，他會默默計算一次、兩次…累積到一定程度就會徹底爆發，獅子一旦生氣，那可真是一發不可收拾，會不顧一切的放狠話，就是想狠狠傷害你，霸氣的他們特別愛面子，生氣完還得需要對方幫他們找台階下。

天蠍座

天蠍善於忍耐。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

天蠍的地雷多到數不清，但他們又很擅長忍耐，所以他們大爆發時，總是讓人困惑：「有需要那麼氣嗎？」殊不知他們早已忍耐很久，他們的脾氣雖然大，但善於偽裝，非到必要時不發作，但只要一爆炸，那絕對不是一時半刻能解決的事情，他們還是冷戰達人呢。

(中時新聞網)