法務部行政執行署台北分署定10月6日下午3時舉辦的「123聯合拍賣會」，將有遠航MD-82型飛機重磅登場，底價只要672萬元；此外，還有汽車、名牌包、太陽眼鏡、生活雜貨等動產與多筆不動產進行拍賣及變賣。

除了民航機的吸睛亮點外，台北分署繼上個月以1930萬元拍出湯泉美地豪宅，這次再接再厲拍賣台北市和平東路四段1樓公寓，已進入第4拍的公寓，底價下探1800萬元，拍定後點交；另有康定路的大樓內3戶進行第1次拍賣，物件也是熱門點交物。

動產方面，上次拍賣競價激烈但未達底價的本田CR-V 2.4VTi休旅車，也將進行再拍賣程序，只要出價最高、且達底價百分之50即可得標，另外有南洋珠、施華洛世奇項鍊、碧璽寶石及美國、歐洲進口的手鍊、耳環、墜飾以及COACH、CHANEL名牌包，多次造成搶購熱潮的CK、TR太陽眼鏡也在拍賣品項之列。

還有查扣自攤商欠稅大戶的襪子、帽子，還有摺扇、水壺提袋等生活百貨，也以10雙襪子50元、2帽子頂100元的驚喜價讓民眾尋寶。

(中時 )