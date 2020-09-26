交通部台鐵局為提昇運能及改善車齡老舊問題，斥資253億元採購採購52列車組EMU900型通勤電聯車，預計10月底開始交車，經3個月的測試後，最快明年農曆春節前上路營運。台鐵指出，新車將逐步投入都會區營運，疏解運能不足的通勤區間帶。

台鐵受限於路線容量及區間車車齡老舊妥善率不佳，為提升都會區尖峰時段通勤及通學需求，採購的EMU900型通勤電聯車採用10輛編組配置，相較於台鐵現有通勤電聯車主力車種EMU700、800型採用8輛編組，每列車運能將可提升約40％，大幅提昇服務品質。

為迎接新車抵台，台鐵局9月初即以1列普悠瑪列車及2部機車頭，模擬EMU900型通勤電聯車10輛編組長度，於花蓮港全新舖設的軌道測試，確認軌道長度及淨空寬度，以確保列車抵台後，可順利拖往花蓮機務段測試及整備。新車交付後，將進行3個月以上的測試，完成後即可投入營運。

台鐵預計，今年10月底先交車2列，最快農曆春節前上線營運；之後2021年交車10列，2022年交車12列，至2023年將52列、520輛全數交車，並依計畫逐年汰換舊車。

EMU900型通勤電聯車被喻為史上最美區間車，由韓國樂鐵與曾設計法國高鐵TGV的MBD Technologies工業設計團隊合作，以「A Smiling Welcome」（笑臉迎人）為發想，外觀採銀色流線型車殼搭配墨黑鏡面，現代感十足的車頭造型，搭配綠色腰帶勾勒微笑線型，延續台鐵電聯車一貫的微笑特徵，希望在每一次列車進站時，以微笑迎接所有乘客，並提供放鬆及舒適的通勤旅運服務。

EMU900型通勤電聯車也加入列車控制監視系統（TCMS）功能，連結車輛主要與次要系統，包括可即時顯示列車車門開啟／關閉／隔離資訊，也可觀看各車廂溫度，調整單一車廂或全列車溫度，提供乘客最舒適的搭乘體驗。

(中時 )