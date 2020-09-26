稍晚即將登場的第55屆電視金鐘將在國父紀念館盛大登場，本次入圍熱門台劇包括《想見你》、《誰是被害者》、《用九柑仔店》《俗女養成記》等大咖雲集，號稱史上最華麗陣容。亮點一即是傍晚先登場的星光大道，主演團隊們都將正裝出席，包含最近人氣水漲船高的許光漢、柯佳嬿CP，男神張孝全、王柏傑、范少勳、莊凱勛、曹晏豪，知名女星楊謹華、天心、莫允雯、范曉萱、蔡淑臻等大咖演員，到底他們會以什麼造型現身星光大道呢？

白家綺要大家想知道寶寶男女生，就看今晚星光大道穿紅或藍色禮服（圖片來至曾莞婷、白家綺粉絲團）

亮點二是本次頒獎典禮將會以三組主持人輪流接手主持，第一組是由首次在金鐘獎擔任主持的白家綺、Gino、曾莞婷、陳冠霖聯手主持，可以說是台語劇超越電視台，跨界男女角大咖首度feat攜手主持，其曾莞婷PO出鮮豔照搶先看，白家綺則是要大家想知道寶寶男女生，就看今晚星光大道穿紅色或藍色禮服。第二階段即是歌壇才子盧廣仲搭檔經驗豐富的 Lulu 黃路梓茵合體主持，盧廣仲還在受訪表示會擔任金鐘主持原因，是經紀公司要他來就來了，不改搞笑風格。頒獎典禮第三階段則是由演藝圈資深主持人曾國城首次和偶像歌手炎亞綸合作，當大砲炎P遇上曾國城沙場老將會有甚麼精采火花呢？也是相當備受期待。

(中時新聞網)