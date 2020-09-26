中秋佳節將近，財團法人新竹市私立愛恆啟能中心今年如常推出柚子禮盒，但前期銷售進度不佳，因此在粉絲專頁請大家踴躍購買，信義房屋新竹區也拋磚引玉採購1000台斤贈送客戶，除了邀請客戶一起品嘗好柚，也幫助慢飛兒籌措就業經費。

信義房屋與慢飛兒一起完成好柚禮卡片與分裝/(圖/信義房屋提供)

信義房屋新竹區的同仁也於21日前往慢飛兒庇護工場，與慢飛兒一起包裝柚子，當天志工與慢飛兒分成三組，分別協助擦柚子、卡片蓋印章、包柚子，信義房屋竹一區協理王志偉表示，對一般人來說相當簡單的動作，慢飛兒都仔細盡全力完成，這份真誠與努力格外讓人感動。

王志偉也提到：「購買慢飛兒協會的柚子送給客戶，不止盡一份企業社會責任，也鼓勵客戶們可以一起來關心新竹在地需要幫忙的人事物！歡迎大家有空可以去看看及支持慢飛兒，喝杯咖啡。」

對於信義房屋新竹區的愛心，愛恆啟能中心董事長戴耀賽表示，新竹慢飛兒是社區化的服務中心，也是新竹市第一所通過立案的庇護工場，提供成年身心障礙庇護性就業機會，與其他庇護工場最大的不同是，目前僅照顧19位慢飛兒，年紀最大的將近60歲，總服務量可達45位身心障礙者，為的就是強調在地化，讓身障就業者不需要離鄉背井，也能夠在家裡附近有一份工作，非常感謝信義房屋這次能協助採購慢飛兒好柚禮。

協助慢飛兒不是一個特例，信義房屋自2007年起每年都舉辦志工活動，邀請同仁一起翻山越嶺，踏遍全台各地，至今累計投入超過2萬人次與服務16萬小時，信義志工日已成為信義房屋員工每年行程。今年雖因疫情影響，部分志工活動不得已暫緩，然而信義房屋員工仍然在地深耕，關注在地活動、持續發揮影響力。

(中時新聞網)