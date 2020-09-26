.@jaytatum0 erupts in the third for 17 points ☘️



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就算來到淘汰邊緣，「綠衫軍」塞爾提克仍然不肯輕易放棄！26日來到東區冠軍賽G5，塞爾提克克服上半場一度落後12分逆境，更靠塔圖第3節包辦17分扭轉戰局，最後以121比108逆轉撲滅熱火，仍在東區冠軍賽居於2勝3敗落後，接下來G6將在28日進行。

熱火開賽打出17比5猛攻，但隨著吉米巴特勒、阿德巴約兩名主力先後吞下兩犯，塞爾提克趁機展開追分，可惜「雙探花」塔圖、傑倫布朗手感冰冷，也讓塞爾提克只能不讓落後差距繼續擴大，卻改變不了首節命中率僅2成50的事實。

打完上半場，熱火58比51領先，肯巴沃克、塔圖兩大塞爾提克主力反而陷入3犯危機，不過塞爾提克第3節隨即打出20比5，反以71比63超前，甚至一度領先到14分，前3節結束，塞爾提克92比83領先，光是塔圖此節包辦17分。

塞爾提克末節一度擴大領先到16分，打到最後4分26秒，熱火主控卓拉吉奇率先犯滿畢業，也讓熱火軍心大亂，接著傑倫布朗中距離命中，塔圖也來「三分打」，打到最後3分10秒，塞爾提克已經取得19分大幅領先，勝負提前宣告底定。

塔圖攻下全場最高31分，外加10籃板、6助攻，傑倫布朗也拿28分、8籃板，蒂斯15分、13籃板，肯巴沃克15分，史馬特12分、8助攻與8籃板；熱火則以卓拉吉奇23分最高，前役狂轟37分的「英雄哥」赫羅，此役替補只拿14分。

(中時 )