下周中秋節連續假期，嘉義布袋海濱公園將有別開生面的舞台劇，陪民眾賞月。《灰姑娘不丟玻璃鞋》，於10月2日、3日一連兩晚在高跟鞋教堂演出，搭配當地的燈光藝術地景，今年中秋格外浪漫。

由觀光局雲嘉南風景區管理處主辦，邀請藝術履行家演出的音樂劇《灰姑娘不丟玻璃鞋》，結合嘉義頗負盛名的高跟鞋教堂，秋節連假期間連演兩晚。製作人兼導演陳麗娟表示，希望這齣音樂劇能讓每位到現場的觀眾，透過音樂與歌聲，感受療癒的正向能量。

取材自大家耳熟能詳的灰姑娘故事，劇中主旨引用聖經一段關於愛情的經文：「愛情，眾水不能熄滅，大水也不能淹沒，若有人拿家中所有的財寶要換愛情，就全被藐視」。

雲嘉南風管處處長徐振能歡迎民眾攜伴參加，白天逛逛創意陽光市集、參加「尋找高跟鞋」活動，傍晚還有「愛麗絲夢月仙境」互動小劇場，以及晚上的重頭戲《灰姑娘不丟玻璃鞋》，期盼度過一次不同以往的秋節假期。

(中時新聞網)