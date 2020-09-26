兩名前德意志銀行交易員涉嫌詐欺性偽造貴金屬期貨合約訂單，周五在芝加哥聯邦法院遭判有罪。

歷經兩周審判，Chanu在法國和阿拉伯聯合大公國的作為，被判七項詐欺罪，Vorley在英國的作為被判三項罪，司法部的聲明中指出。

Chanu和Vorley在數年期間涉入欺騙其他交易員，下訂單買或賣他們不打算完成的貴金屬期貨合約。

Vorley於2007年至2015年期間在英國的德意志銀行工作。Chanu則於2008~2013年間在英國和新加坡的德意志銀行工作。

(時報資訊)