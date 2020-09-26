《國際金融》偽造訂單 兩名前德意志銀行交易員判有罪 11:252020/09/26 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兩名前德意志銀行交易員涉嫌詐欺性偽造貴金屬期貨合約訂單，周五在芝加哥聯邦法院遭判有罪。 歷經兩周審判，Chanu在法國和阿拉伯聯合大公國的作為，被判七項詐欺罪，Vorley在英國的作為被判三項罪，司法部的聲明中指出。 Chanu和Vorley在數年期間涉入欺騙其他交易員，下訂單買或賣他們不打算完成的貴金屬期貨合約。 Vorley於2007年至2015年期間在英國的德意志銀行工作。Chanu則於2008~2013年間在英國和新加坡的德意志銀行工作。 (時報資訊) #德意志銀行 #訂單 #交易員 #Chanu #Vorley 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》金管會畫資本市場藍圖 年底提3年推動細節 07:442020/09/25 財經 陸國債納入富時WGBI 估引資1,500億美元 04:102020/09/26 全球財經 僅沿海經濟復甦 中國褐皮書：內陸陷衰退 04:102020/09/26 全球財經 美國8月耐久財訂單連續4個月增長 09:352020/09/26 財經 普鴻吃純網銀訂單 營收突進 04:102020/09/25 證券．權證 洗錢案用273億還 澳洲西太平洋銀行天價和解 04:102020/09/25 全球財經 浮報業績 BMW付1,800萬美元和解 04:102020/09/26 全球財經 智財商業論壇 提升產業競爭力 04:102020/09/26 財經要聞 生意夯 外送平台竟無客服電話 04:102020/09/26 生活新聞 黨姓媒體與政府的醜陋交易 04:102020/09/25 時論廣場 財經熱門新聞 11檔TDR慘變殭屍 數萬散戶遭誰坑殺？ - 即時 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 華為斃命！川普又偷開後門 爆背後大陰謀 - 財經 這檔TDR股1元炒到78元 老謝：沒知識也要有常識 - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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