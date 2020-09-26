國民黨籍屏東縣議員陳揚。（圖／取自臉書「城市飛揚-陳揚」）

國民黨籍屏東縣議員陳揚。（圖／取自臉書「城市飛揚-陳揚」）

前高雄市市長韓國瑜擁高人氣，一眾「韓粉」對其不離不棄、力挺到底，「挺韓網紅」們也應運而生，時常轉播即時現況並發表時事看法，與韓粉互動密切。日前傳出挺韓網紅「賺很大」爭議，引發兩極看法。國民黨籍屏東縣議員陳揚認為，網紅獲得「斗內」必須做到讓粉絲喜愛與認同，且「自媒體」乃大勢所趨，有其存在價值；網紅的收入則得有諸多變動因素，外人很難直接判斷。

陳揚接受《中評社》專訪表示，挺韓網紅成因有二，一是自媒體的興起，二是韓國瑜的個人魅力。至於為何全台灣只有韓一人能辦到？因為過去國民黨都沒有像韓這樣的人出現，故「韓粉」是一群死忠支持者，不僅具有高度黏著度更有強烈效忠性，他們一直希望韓站出來反對蔡政府，在相輔相成下激起了如今的網紅風潮。

陳揚指出，韓粉的屬性偏外向，是一群勇於表達聲音也願為認同事物挺身捍衛的族群，這從各場造勢可明顯看出，自然也會形成各個群組。從他總統大選時獲得的557萬票可見，韓在許多人心中仍具高度份量，在對蔡政府執政不滿的情緒下，很多人至今盼望韓能出來為人民做事、為他們宣洩不平之鳴；縱然韓國瑜已遭罷免，這也只是讓支持者從昂揚轉趨沉潛，這群「鐵粉」終究有辦法凝聚。

針對挺韓網紅遭批「斗內收不完」爭議，陳揚分析，所謂的「網紅經濟」主要是點閱率平台分紅，以及粉絲「斗內」（贊助）兩種管道。以上都必須做到獲得粉絲肯定，讓粉絲願意付諸行動支持或自掏腰包來「斗內」，這是在新媒體時代很正常的模式，實際收入也得視平台運作情形，很難武斷而定；此外，在執政黨掌握媒體局勢下，自媒體常常比主流媒體更能發揮監督、制衡的力量，不僅是趨勢更有其價值。

(中時新聞網)