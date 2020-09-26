小熊隊達比修有力拚賽揚獎，今（26）日在例行賽最後一次先發，出戰白襪隊。他擺脫先前2連敗、4連不勝的陰影，奮力投7局、用94球，只被擊出3支安打，送出5次三振，有1次四壞球、無失分。終場小熊以10比0擊敗白襪，達比修有拿下勝投。戰績8勝3敗、自責分率2.01。

達比修有以8勝成為國家聯盟「勝投王」，整個大聯盟則與印地安人隊的比柏並列。但自責分率2.01在國聯排第2、三振93次並列第3，都輸給紅人隊的包爾。雖然包爾戰績5勝4敗，勝投比較少，但有2場完封勝，且自責分率1.73、三振100次，這兩項指標都排第1，優於達比修有，爭賽揚獎擁有很大的優勢。

達比修有上次對雙城隊先發狀況不是很理想，但7局上仍登板續投，結果挨了2分炮。果不多丟2分，今天就可把自責分率壓低到1.78，爭賽揚獎就更有利。

無論達比修有最後有沒有拿到賽揚獎，他都是大聯盟史上第1位日籍的勝投王，先前他拿過一次三振王。其他日籍投手方面，野茂英雄拿過2次三振王。

(中時 )