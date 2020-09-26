◎狗醫生下鄉 與小提琴隊共譜愛

「蕗米」原是隻差點被安樂死的流浪狗，後在邱先生的領養兼培訓下成了具有責任感的狗醫生，即使遭到患者無意傷害也忍耐到底，無私精神令人動容，而期間因公益與玉光國小小提琴隊譜出的「愛的循環曲」更是令人津津樂道。

◎圓寶美背秀出L 如愛情紋上身

「圓寶」已85日齡，出生時因背部有傷口縫合後，促成「圓寶」黑背心中央獨一無二的L型樣式，像極了英文「Love（愛）」字首縮寫「L」的印記，非常具有獨特的風格。

◎失去右腳掌小獼猴 成園區活寶

台東縣延平鄉桃源村1隻幼猴在鳳梨田誤中陷阱，右後肢腳掌被削斷，傷口潰爛，農民將牠帶回治療，傷癒後送交當地經營的樹屋園區的業者伊藍‧明基努安收養，小猴雖然殘障，但仍活蹦亂跳，深受遊客喜愛，成了該園區的活寶。

◎馬來貘新生寶寶 花紋像極小西瓜

台北市立動物園又添新成員，馬來貘「貘芳」首度懷胎，日前順利產下一隻男寶寶，台北市立動物園2018年從捷克布拉格動物園引進雄性馬來貘「貘克」，並在2019年7月讓兩隻馬來貘交配，經過13個多月的懷孕期，終於產下健康的貘寶寶。新生寶寶外觀為黑白斑點色，約在2個月後才會開始慢慢轉變，6個月才會開始呈現黑白色明顯外觀。

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(中時新聞網)